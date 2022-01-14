Trabzonspor , Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4. transferini gerçekleştirdi. Araklıspor ve 1461 Trabzon formaları giydikten sonra 2013'te Trabzonspor'un yolunu tutan Yusuf, Bursaspor ve Kasımpaşa maceraları sonrası yeniden Bordo Mavili formayı giyecek. Tecrübeli oyuncunun kariyeri de bu transfer sonrası başta Trabzonsporlu taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Yusuf Erdoğan kimdir, nereli? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Erdoğan, 7 Ağustos 1992 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Araklıspor'da başlayan Yusuf, Ağustos 2011'de Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'a transfer oldu. 19 yaşında geldiği 1461 Trabzon'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmez ismi olan solak oyuncu, geçirdiği 2 yılda 62 maça çıktı ve 13 gol, 10 asistle oynadı.

Yıldızlaştığı ve adını duyurduğu 1461 Trabzon'a veda eden Yusuf, Temmuz 2013'te Karadeniz devi Trabzonspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 28, Avrupa Ligi'nde 7, Avrupa Ligi Elemeleri'nde ise 1 maça çıkan Yusuf, dönemin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın gözdeleri arasında yer aldı. Trabzonspor'da muhteşem bir grafik çizen Yusuf'un ismi o dönem Roma ve Lazio gibi devlerle anılsa da yıldız hücumcu Karadeniz ekibinde kaldı.

İlk sezonunda 36 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Yusuf, ikinci sezonunda ise 28 maça çıktı ve 4 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.

2015/16'da 40 maçta 6 gol, 2 asist, 2016/2017'de ise 30 maçta 4 golle oynayan kanat oyuncusu, Eylül 2017'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a transfer oldu.

Burada geçirdiği 2 senede 57 maçta 4 gol, 7 asistle skor katkısı veren Yusuf, 2018/2019 sezonunda Bursaspor'un TFF 1. Lig'e düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı aldı. Yeşil Beyazlılar'a veda etmesi sonrası Galatasaray 'la anlaşan Yusuf, bedelli askerlik yaparken Sarı Kırmızılı ekibin formasını giydirip fotoğraf çektirmesi sonrası transferi gerçekleşmedi.

Daha sonra konu ile ilgili konuşan, Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini ifade eden Yusuf, "İnsan hayatında hiç keşke dememeli bence. Bir hatadan bile ders çıkarmak gerekir. Şöyle bir şey var; hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti. O dönem, başka bir takımla da anlaşsam o hevesle o formayı giyerdim. Ben bu forma olayında abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok masum bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun geri dönüşleri bana hep olumluydu. O gün ben Kasımpaşa ile anlaşmış olsam o gurur ve hevesle Kasımpaşa forması da giyerdim. Bizim ülkemizde insanları bir anda bitirip bir anda yükseltmek çok kolay. Özellikle sosyal medyada her insanın bir fikri var. Avrupa'da durumlar çok daha farklı. Bütün takımlarımız, birbiri ile iyi olmalı ve bir bütün olarak devam etmeliyiz. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Başkanımız ve hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.

Temmuz 2019'da Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 16 gol, 9 asistle oynadı. Sağ ve sol kanatta oynayan Yusuf'un güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro. U21 Takım formasını 9 kez giyen tecrübeli oyuncu, A Milli Takım formasını ise giymedi.