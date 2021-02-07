Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da forma giyen bir Türk futbolcudur. Yusuf Erdoğan kariyerine ilk olarak Türkiye'de başlamıştır. Orta saha mevkisinde forma giyen Yusuf Erdoğan orta sahanın kanat bölgelerinde de oynamaktadır. Yusuf Erdoğan 7 numaralı formayı giymekte olup, oldukça hızlı bir oyuncudur. Özellikle etkili serbest vuruşları ve şutları ile ön plana çıkan bir futbolcudur. Yusuf Erdoğan günümüzde Kasımpaşa'da forma giymektedir. Yusuf Erdoğan 1.71 metre boyundadır. Türkiye milli takımında da forma giyen bir futbolcudur. Yusuf Erdoğan kariyerine şuanda Türkiye'de devam ettirmektedir. Kasımpaşa'da 7 numaralı formayı terletmektedir. Sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebilmektedir. İki ayağını da kullanabilen bir futbolcudur.

Yusuf Erdoğan nereli?

Yusuf Erdoğan Isparta doğumludur. Aslen ise doğduğu şehir olan Ispartalıdır.

Yusuf Erdoğan kaç yaşında?

Yusuf Erdoğan 28 yaşındadır.

Yusuf Erdoğan hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Erdoğan Araklıspor ile altyapıya başlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Araklıspor altyapısı ile futbol hayatına başlamıştır. Yusuf Erdoğan'ın profesyonel futbol hayatında forma giydiği takımlar şu şekildedir;

- Araklıspor (2009 - 2011)

- 1461 Trabzon (2011 - 2013)

- Trabzonspor (2013 - 2017)

- Bursaspor (2017 - 2019)

- Kasımpaşa (2019 - Devam)

Yusuf Erdoğan maaşı ne kadar?

Yusuf Erdoğan 2021 yılı itibari ile Kasımpaşa'nın futbolcusudur. 2021 yılında Kasımpaşa'da oynamaktadır. Kasımpaşa'dan almış olduğu maaş ise 4 milyon Türk lirasıdır.

Yusuf Erdoğan'ın hayatı

Yusuf Erdoğan 14 yaşında Araklıspor'da altyapıda forma giymeye başlamıştır. Araklıspor'da 2006-2009 yılları arasında forma giymiştir. Araklıspor'da ilk kez 2009 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır. Yusuf Erdoğan 2009 yılında Araklıspor ile 34 maçta forma giymiştir. 2011 yılına kadar 34 maçta 1 gol atmıştır. Yusuf Erdoğan 2011 yılında ise 1461 Trabzon forması giymeye başlamıştır. 2011 yılından 2013 yılına kadar 1461 Trabzon forması giyen Yusuf Erdoğan, 54 maçta 12 gol atmıştır.

Yusuf Erdoğan, 2013 yılında Trabzonspor teklifin kabul etmiştir. Trabzonspor'da 104 maçta forma giyen futbolcu dalya demiştir. Trabzonspor forması ile 4 sezon forma giyen Yusuf Erdoğan 27 gol kaydetmiştir. Özellikle etkili ortaları ve hızlı oyunu ile bilinen bir futbolcudur. Yusuf Erdoğan, Bursaspor ile 2017 yılında anlaşmıştır. Bursaspor ile 2019 yılına kadar forma giyen Yusuf Erdoğan 26 maçta takımının sol kanat bölgesinde forma terletmiştir. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ile anlaşmıştır. Fakat transferinden önce sosyal medyada formalı resmini paylaştığından ötürü kulübü tarafından bu transferinden vazgeçilmiştir.

Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray transferi askıya alınınca Kasımpaşa spor ile anlaşmıştır. Kasımpaşa ile 2019 yılında anlaşan Yusuf Erdoğan şuan hala Kasımpaşa'nın sözleşmeli futbolcusudur. Yusuf Erdoğan kariyeri boyunca 230 maça çıkmış ve 44 gol atmıştır. Kariyerinin en zirve noktasını Trabzonspor'da yaşamıştır. Trabzonspor'da aynı zamanda Avrupa maçlarında da forma giyen Yusuf Erdoğan pek çok kritik maçta forma giymiştir.

Yusuf Erdoğan'ın Milli Takım kariyeri

Yusuf Erdoğan mili takım kariyerine 2013-2014 sezonunda başlamıştır. 2013 ve 2014 yılları arasında Türkiye U21 takımı ile 9 maça çıkmıştır. Yusuf Erdoğan 9 maçta herhangi bir gol kaydedememiştir. Henüz Türkiye a milli takımı ile forma giyme şansı bulamamıştır. Türkiye U21 takımı ile Avrupa şampiyonasında grup elemelerine de katılmıştır. Türkiye'nin grubunda ve gruptan önce yer alan özel maçlarda forma giyme şansı elde etmiştir. Türkiye forması ile ilk kez özel maçta Norveç'e karşı forma giymiştir.

Yusuf Erdoğan'ın özel hayatı

Yusuf Erdoğan yıllardır birlikte olduğu eşi Ürün Özdemir ile 2018 yılında dünya evine girerek evlenmiştir.