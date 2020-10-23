Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Göztepeli futbolcuları eleştirdi.

'Hakemin de bu konuda yardımcı olduğunu düşünüyorum'

Göztepe futbolcularının sürekli yerde yattığını, bu nedenle iyi futbol oynamakta zorluk çektiklerini belirten Yusuf Erdoğan, ''Bizi oynatmamaya çalışan bir rakip vardı. Topun oyunda kalma süresi ne kadardı merak ediyorum. Hakemin de bu konuda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı. İyi bir oyun seyrettiremedik izleyenlere.'' ifadelerini kullandı.







