Yusuf Erdoğan: İlla maddi kriz mi olması lazım?

Geçen sezon başında Trabzonspor’dan, Bursaspor’un yolunu tutan Yusuf Erdoğan, Trabzonspor hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Bordo-Mavili ekipte gençlere şans verilmesinin geç bir karar olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, “Böyle çocukların oynaması için illa böyle krizlerin, maddi sıkıntıların olması mı gerekiyor? Sistem azıcık bile düzeldiğinde bu futbolculara yansıyor. Keşke biz de öyle bir döneme denk gelebilseydik. Belki de şu an çok farklı bir Yusuf Erdoğan olabilirdi. Tabii ki bu sadece Trabzonspor için değil, tüm takımlar için geçerli” dedi.