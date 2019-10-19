Yusuf Erdoğan: Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek

Sezon başında Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Lacivert-beyazlı futbolcu, bu yıl Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bizim için milli aralar yoğun geçiyor. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Son olarak oynadığımız Konyaspor maçı bizim için iyi geçmedi. Kariyerim boyunca oynadığım en tuhaf maçlardan birisiydi. Belki 2-0 öne geçeceğimiz maçta 5 dakika sonra 3-0 geriye düştük. Bizim adımıza çok enteresan bir maçtı. O maçtan ders aldığımızı düşünüyorum. Futbol bir netice oyunu, gol atamadığımız zaman oyun sizin istediğiniz gibi akmamaya başlıyor. Kötü bir mağlubiyet aldık ama iki kere deplasmana gideceğiz. Buna Kayseri ile başlayacağız. Bence iyi bir maç olacak. Kayserispor’un da kazanmaya ihtiyacı var. Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Bizim için bu maçın bir başlangıç olacağına inanıyorum. Çok çalıştık ve çalıştıklarımızın karşılığını bu maçta almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)