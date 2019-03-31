Avusturya Bundesliga ekibi Rapid Wien’de ortaya koyduğu başarılı performansla, genç yetenek arayışında bulunan Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini üzerine çeken 15 yaşındaki Yusuf Demir’in babası Hasan Demir, FANATİK’e konuştu.

Baba Demir, 14 yaşında kulübüyle profesyonel sözleşmeye imza atıp genç takımda 18 maçta 23 gol atan, Avusturya’nın U-15 ve U-17 ekiplerinde de 17 mücadelede rakip fileleri 15 kez sarsan oğluyla ilgili gelecek planlarını anlattı.

İşte Hasan Demir’in; Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok kulübün hedefindeki genç Yusuf’la ilgili sözleri...

‘Biz Trabzonluyuz’

“Yusuf, 4 yıldır Rapid Wien’de görev yapıyor. 1.5 sezondur da profesyonel sözleşmeyle oynuyor. Genç takım oyuncusu olmasına rağmen Rapid’in A takımıyla idmanlara çıkıyor. Avusturya’nın genç takımlarında oynadı, orada kendisini ispatladı. Avusturya da onu kaybetmemek için büyük çaba sarf ediyor. Oğlumun Avusturya A Milli Takımı’nı seçmesini istiyorlar. Böyle bir ilgi olması sebebiyle mutluyuz. Ama biz Trabzonluyuz. İşin bir de bu yönü var. Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye’den milli takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa’nın görüp takip ettiği oğlumu bir tek Türkiye görmedi!”

‘Şov peşinde değiliz’

‘Milli takım tercihiyle ilgili olarak şimdiden bir şey söylemek doğru değil. Bu konu için acelemiz yok. Yusuf daha 15 yaşında ve zamanımız var. Amacımız, şov yapmak değil. Oğlumun iyi bir futbolcu olması için çaba gösteriyoruz. Yusuf’un bir kerede zıplamak yerine merdivenleri yavaş yavaş ve sağlam adımlarla çıkmasını istiyorum. Emre Mor’un yaşadıkları ortada.”

‘Erken yaşta almak istiyorlar’

“Yusuf’u transfer etmek için arayan birçok kulüp var. Avusturya’nın dışında; Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya’dan kulüpler hem beni hem menaceri Emre Öztürk’ü arıyor. Yusuf’u erken yaşta düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrolarına katmak istiyorlar. Şu anki kulübümüz Rapid Wien de yeni anlaşma teklif etti. Rapid, yeni sezon öncesinde Yusuf’u A Takım’a çıkarmayı hedefliyor.”

Gökmen Özcan | FANATİK ÖZEL