Son dönemde Türkiye Futbolu’na; Tarkan Serbest ve Mert Müldür gibi iki önemli oyuncuyu kazandıran Avusturya Bundesliga’da yeni bir Türk yıldız adayı ortaya çıktı... Avusturya’nın köklü kulüplerinden Rapid Wien’in genç takımlarında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir, daha 15 yaşında olmasına rağmen Avrupa transfer piyasasında şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Viyana doğumlu ve Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Demir, 14 yaşındayken Rapid Wien’le profesyonel sözleşme imzaladı. Rapid’in genç takımlarında 18 maça çıkıp 23 gollük performans sergileyen genç forvet, Avusturya’nın U-15 ve U-17 ekiplerinde de görev yaptı.

Yusuf Demir, Ocak ayında Almanya’da düzenlenen Mercedes Juniors Cup’ta ‘En iyi oyuncu’ ödülünü, Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger’in elinden almıştı.

17 maçta 15 gol attı

Avusturya’nın U-15 takımında 8 maça çıkıp 10 gollük performans sergilemesinin ardından U-17 takımına dahil edilen Yusuf, burada da 9 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hem sağ hem de sol ayağını çok iyi kullanan genç forvet, birçok özel turnuvada da elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Son olarak Ocak ayında Almanya’da düzenlenen Mercedes Juniors Cup’ta Rapid Wien’le ikinci olan Yusuf Demir, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan Demir’in özellikle bu turnuvadaki başarısının ardından birçok dev kulübün radarına girdiği belirtildi.

Avusturya baskıya başladı!

Mercedes Juniors Cup’ı takip eden; Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Leverkusen, Roma, Manchester United ve Manchester City kulüplerinin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesi sonrasında Yusuf’u takibe aldığı belirtildi. Kulübünün A takımıyla idmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncuya Rapid Wien’den uzun vaadeli kontrat teklifi geldiği, genç oyuncu ve menaceri Emre Öztürk’ün de öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Yusuf Demir’in ön plana çıkması sonrasında Avusturya Futbol Federasyonu’nun, Tarkan Serbest ve Mert Müldür’ün Türk Milli Takımı’na kaptırılmasını göz önünde bulundurarak Yusuf’a Avusturya A Milli Takımı forması giydirmek için yoğun baskı yaptığı bildirildi.

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL