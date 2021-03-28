Yusuf Demir, Rapid Wien'de gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona gibi devlerin radarına giren 17 yaşındaki futbolcu, Avusturya A Milli Takımı'nda ilk maçına Faroe Adaları karşısında çıktı

Maçın 85.dakikasında oyuna giren 01.06.2003 doğumlu Yusuf Demir, 10 kez topla buluşurken 6 pas verdi ve %100 isabet sağladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 galip tamamladı ve grupta ilk galibiyetini aldı

Ercan Kara kadroda yok

Bir başka Türk asıllı oyuncu Ercan Kara ise maç kadrosunda yer almadı. İki oyuncu önceki gün oynanan İskoçya maçının kadrosunda da yer almamıştı