Süper Lig'de yeni sezon için birçok yıldız transfere imza atan Galatasaray 'da gündem Yusuf Demir... Sarı Kırmızılılar'ın yaz transfer döneminin son gününde 6 milyon Euro bonservisle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki solağın Türk statüsünde oynaması için çalışmalar başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

'Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum'

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımızı sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır."

Eylül 2020'de FIFA'dan Milli Takım değişikliği kararı

Eylül 2020'de FIFA 70. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonların katılımıyla yapılmış, toplantıda futbolcuların oynadıkları milli takımları değiştirebilmelerine yönelik önemli değişiklikler gerçekleştirilmişti. FIFA Kongresi’nde onaylanan ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu kural, belli şartlara uymak kaydıyla ortadan kaldırdı. Buna göre bir oyuncu daha önce başka bir A Milli Takım'ın formasını giymiş olsa bile, sonrasında başka bir ülkeye geçebiliyor.

En fazla 3 resmi maç

Bunun için öncelikle oyuncunun, ilk A Milli takımında en fazla 3 resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Bu resmi maçlar final düzeyinde olmayacak, Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları olabilecek. Futbolcu, ilk tercihi olan milli takımdaki son maçının ardından üç yıllık bir süre geçtiyse, bu durumda yeni milli takımı için oynayabilir duruma gelecek. Oynama uygunluğu bulunan ikinci bir ülke varsa, tercihini değiştirerek bu ikinci ülkenin milli takımında forma giyebilecek.

Yusuf Demir, A Milli Takım'da oynayabilir mi?

Avusturya alt yaş gruplarında milli olan Yusuf, 17 yaşında ise A milli takım daveti aldı, Mart 2021'de Faroe Adaları karşısında 5 dakika süre aldı. 2021 Eylül ve Ekim'de de Dünya Kupası Elemeleri'nde kadroda kendisine yer bulan yıldız solak, İsrail maçında 23, İskoçya maçında 13, Faroe Adaları maçında 2 dakika süre aldı. Avusturya Milli Takımı'yla 4 maça çıkan ve 43 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncunun kurala göre Türk Milli Takımı'nda oynama şansı şu an için yok.

Yusuf Demir, Galatasaray'da yerli statüsünde oynayabilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı belgede şu ifadeler yer almakta: "A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bu kuralın ilk olarak yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu şartı aranmaz"

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Galatasaray Yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.

Okan Buruk: Türk oğlu Türk

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'un yabancı sayılmasıyla ilgili, "Yusuf Demir'in annesi Türk, babası Türk, kendisi Türk, yani Türk oğlu Türk. Kendisi Türkçe konuşuyor ve bizden biri. Her şeyi Türk olan çocuğun Milli Takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik, o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş: Tercih meselesi

Yusuf Demir'in Avusturya forması giydiği dönemde Türk Milli Takımı'nın başında yer alan ve genç oyuncuyla ilgilenmediği iddia edilen Şenol Güneş, son yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu. Avusturya'yı seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas: Hatamız olsaydı...

Milli takımda genç oyunculardan sorumlu olan Tolunay Kafkas ise "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak, şunu çok açık söylerim, 'Bu bizim hatamız. Özür dileriz' derim. Ancak Yusuf Demir konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Burada Yusuf Demir'in tercihi ile ilgili bir durum söz konusu" diye konuştu.

Baba Demir: Türkiye bizi görmedi

Yusuf daha 15 yaşındayken FANATİK'e konuşan babası Hasan Demir ise o gün şunları söylemişti: "Avusturya onu kaybetmemek için büyük çaba sarf ediyor. Oğlumun Avusturya A Milli Takımı’nı seçmesini istiyorlar. Böyle bir ilgi olması sebebiyle mutluyuz. Ama biz Trabzonluyuz. İşin bir de bu yönü var. Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye’den Milli Takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa’nın görüp takip ettiği oğlumu bir tek Türkiye görmedi!”

2015 öncesi yerli statüsü...

Türkiye Futbol Federasonu'nun açıkladığı kurala göre milli takım tercihini 2015'ten önce yapan Başakşehir'den Mesut Özil ve Adana Demirspor'dan Gökhan İnler gibi isimler bu nedenle yerli statüsünde oynayabiliyor. Kasımpaşa'dan Mickael Tirpan da Türk pasaportu olması ve herhangi bir Milli Takım'da oynamaması nedeniyle yabancı sayılmıyor. Babası Beninli, annesi Türk olan Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki stoperi Rayyan Baniya da yerli statüsünde. İtalya vatandaşı da olan 1.94'lük oyuncu, Annesi Türk olduğu için yerli statüsünde forma giyebiliyor.

Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray , 19 yaşındaki solak kanat oyuncusu Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Avusturya'da doğup büyüyen ve Rapid Wien forması giyen genç yetenek, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Barcelona'ya da kiralanmış ve yarım sezon La Liga'da görev yaptıktan sonra ülkesine dönmüştü. Çoğunlukla sağ açıkta forma giyen, ancak sol kanat ve forvet arkasında da oynayabilen Yusuf, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyon Euro bonservis bedelinin 4 sezona yayılmış 5 taksitte ödeneceği duyurdu. Ayrıca genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu, Aslan'dan sırasıyla 650 bin Euro, 750 bin Euro, 850 bin Euro, 950 bin Euro kazanacak.

Kaan Karahan