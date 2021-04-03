Yusuf Abdioğlu: Daha da fazla atardık

Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yusuf Abdioğlu, "Zor maç olacaktı, bu belliydi. Bizim de kendimize göre hedefimiz var. UEFA'ya kalmak istiyoruz. Sahada mücadele ettik. Taktik disipline bağlı kaldık. 3 golle 3 puan aldık, haklı bir galibiyetti. Daha da fazla atardık ama olsun bu da bize yeter. Hocamız Galatasaray analizinde arkayı boşaltmamamız, ortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Öyle yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı