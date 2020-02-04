Yürüyüş yapmanın faydaları neler? Yürümek cilde iyi gelir mi?

Her gün yapılan yürüyüşün insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Oldukça kolay olan bu egzersiz özellikle yaşlandırmayı geciktirmektedir. Yapılan son araştırmalar gösterdi ki, düzenli yapılan yürüyüş hastalıklara yakalanma oranını da azaltmaktadır. Beyni, bedeni ve ruhu dinamik tutabilmek için günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması yeterlidir.

Yürüyüş yapmanın faydaları neler?

Yürüyüş yaparak birçok kronik hastalıktan korunmak mümkündür. Hareketsiz yaşamın sebep olduğu diyabet son dönemlerde ciddi anlamda artış göstermeye başladı. Düzenli yürüyüş yapılarak, insülin direncini en aza indirgemek, böylece diyabetten korunmak mümkün.

Kendini daha mutlu, dinç ve sağlıklı hissetmek isteyenler haftanın 5 günü yürüyüş yapmalı. Açık havada geçirilen zaman özellikle depresyonu yenmek için doğru bir tercih olacaktır.

Obezite, günümüzde birçok hastalığın nedeni olarak bilinmektedir. İdeal kiloyu koruma veya fazla olan kilolardan kurtulmak için de yürüyüş yapılmalıdır. Düzenli yürüyüş yapmak insanı hem sağlıklı hem de mutlu etmektedir.

Yürümek cilde iyi gelir mi?

Yürüyüş yapmanın faydalardan biri de cildin daha genç kalmasıdır. Düzenli olarak yapılan yürüyüş akneleri azaltmakta, yaşlılık belirtilerin ortaya çıkmasını da geciktirmektedir. Yürüyüş sırasında kan dolaşımı artmaktadır. Aynı zamanda besinlerin deri hücrelerine daha iyi dağıtılmaktadır.

Yürüyüş stresi azalttığı için cilt üzerine de olumlu etkileri bulunmaktadır. Hormonların düzenli çalışması cilt üzerinde etkisi oldukça büyüktü. Yürüyüş bedenin bütününü etkilediği için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kişilere iyi gelmektedir.

Yürüyüş yapmanın kilo vermede etkisi

Fazla kilo birçok hastalığın nedeni olarak bilinmektedir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve ideal kiloyu korumak hedefiniz var ise yürüyüş hayatın bir parçası olmalıdır. Günden en 30 dakika, orta tempoda yapılan yürüyüş bütün bedenin çalışmasını sağlamaktadır. Yürüyüş esnasında insan bedenindeki bütün kaslar hareket eder. Özellikle kasları fazla yormayan ama aynı zamanda çok etkili olan bu egzersiz bir alışkanlık haline gelmelidir.

Yürüyüş ne zaman yapılmalı?

Özellikle kilo verme sürecinde sabah yürüyüşü tercih edilmelidir. Temiz havada yapılan yürüyüş iştahı azaltmaktadır. Sabah erken saatlerde yürüyüş yapma fırsatı olmayanlar ise akşamüzeri egzersiz yapabilir.

Yürüyüşün yemek öncesi yapılması önerilmektedir. Zayıflamak için yapılan yürüyüş süresi 1 saat olmalıdır. Yürürken ağırlık eşit olarak bedene yayılmalı, dik olarak yürüyüş yapılmalı. Yürüyüş sırasında su içmek de kilo verme sürecinde önemli bir detaydır.

Yürüyüş yapmanın psikolojik etkisi

Özellikle açık havada yapılan yürüyüş sırasında beyne oksijen gider. Bu da zihnin daha canlı olmasını sağlar. Duyguların sakinleşmesi, kişinin kendisi ile baş başa kalması için yürüyüş mükemmel bir seçim olacaktır. Böylece daha doğru ve net düşünmek ve karar almak mümkün olacak.

Gün içerisinde bedene yüklenen stres, baskı yürüyüş yaparak atlatılabilir. Aynı zamanda öfke, sinir gibi bedeni ve zihni olumsuz etkileyen duygulardan kurtulmak yürüyüşle mümkündür. Yürüyüş sırasında mutluluk hormonu salgılanmaya başlar. Bu da özellikle depresyondan kurtulmak isteyenler için iyi bir fırsattır.

Hamilelikte yürüyüş yapılmalı mı?

Hamilelik döneminde annelerin vücut sağlığı oldukça önemlidir. Bu sadece beslenme ile ilişkilendirilmemeli. Hamilelik sürecinde yapılan yürüyüşler hem bebeğin hem de annenin sağlığını olumlu etkilemekte. Yürüme sayesinde sıkılaşan kaslar annenin normal doğum yapmasını kolaylaştıracaktır. Annenin yürümesi bebeğin gelişiminde faydası bulunmaktadır. Diyabet olmak üzere, birçok hastalıktan da korunmak yürüyüş sayesinde mümkündür. Annenin yatak istirahati bulunmadığı taktirde yürüyüş yapmanın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

Yapılan birçok araştırmalar yürüyüş yapmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yürüyüş, bir alışkanlık haline getirilmeli ve düzenli olarak yapılmalıdır.