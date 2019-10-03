Yürüyen Köşk Koşusu bu yıl 10 Kasım’da yapılacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın girişimleri sonucunda her yıl Türkiye Jokey Kulübü (TJK) takviminde yer alan Yürüyen Köşk Koşusu'nun tarihi belli oldu. İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Yürüyen Köşk Koşusu 10 Kasım Pazar günü koşulacak.

Açıklamalarda bulunan Başkan Salman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ağaç sevgisi ve çevrecilik bilincinin sembolü olan Yürüyen Köşk, kentimizin markasıdır” dedi. Koşunun anlamlı bir günde gerçekleşeceğine dikkat çeken Başkan Salman, “Belediyemiz ve TJK ortaklığında her yıl düzenlenen Yürüyen Köşk Koşusu bu yıl anlamlı bir günde 10 Kasım’da gerçekleşecek. Atatürk, 1929 yılında dalı kesmeyin köşkü yürütün diyerek Yürüyen Köşk ile sadece Türkiye’ye değil, dünyaya çevre mesajını vermiştir. Değerlerimizi korumak, miraslarımıza sahip çıkmak adına, Yürüyen Köşk’ü sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Atatürk’ün ağaç sevgisi ve çevre bilincinin sembolü olan Yürüyen Köşk’ü ulusal platformlarda tanıtmaya devam edeceğiz. Bizlere bu fırsatı veren o dönemden bu güne görev yapmış değerli TJK başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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