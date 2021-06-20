Yurda dönen dünya şampiyonları coşku ve tezahüratla karşılandı

TSSF’den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kafileyi Atatürk Havalimanı’nda federasyon yetkilileri ile aileleri karşıladı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, elde edilen başarıdan dolayı Paletli Yüzme Genç Milli Takımı’nı kutlayarak, "Şampiyonayı altın madalya ile başlayıp, altın madalya ile bitirdiler. Gerçekten göğsümüzü kabarttılar. Sporcularımıza, ailelerine, teknik ekibe ve antrenörlerine ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Kaan Kahraman bir altın ve bir gümüş madalya kazanırken, bayrak takımı dünya şampiyonluğu, Beril Ülker de dünya üçüncülüğü elde etti.