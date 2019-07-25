Yunusemreli satranççılar Konya’da yarıştı

Konya’da yapılan 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. Toplam 60 takımın yer aldığı şampiyonada güçlü takımlara karşı mücadele eden Yunusemreli Satranççılar, ligi 13. sırada tamamladı. 9 turluk şampiyonada 5 galibiyet 1 beraberlik alan takım, gelecek yıl daha iyi performans sergilemek için mücadele edeceklerini belirtti. 2020 Mart ayında yapılacak Manisa Yöresel Lig’den şampiyon olarak ayrılmayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor, 2020 Konya Kulüpler Şampiyonası için de şimdiden çalışmalara başladı.

İHA