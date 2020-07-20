Yunus’a İtalyan ilgisi sürüyor

Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya’dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika’dan da Anderlecht’in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi sürüyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus’u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden Cim Bom’un kapısını çalabileceği kaydedildi. Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray’ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu.