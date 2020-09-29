Turuncu-beyazlılar, 4 Ekim Pazar günü Adana Demirspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Ceylan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor.

Ceylan, antrenmandan önce düzenlediği basın toplantısında, yıllar önce oynadığı kulüpte teknik direktör olarak görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kendisini evinde gibi hissettiğini ifade eden Ceylan, başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Ceylan, takımın savunmada iyi işler yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Henüz gol yemedik. İyi yaptığımız işlerin yanında eksiklerimiz var. İyi yaptığımız şeylerde ısrar edeceğiz, eksik olduğumuz tarafları düzeltmeye çalışacağız. Bunların hepsi için zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımın öğrenmeye çok açık olduğunu gördüm. İstekli ve genç oyuncular, onu fırsata çevirmeyi planlıyoruz. İnşallah da çevirebiliriz."

Oyuncuların istediklerini sahaya yansıttığını vurgulayan Ceylan, "Bir takımı alışılmış oyun düzeninin dışına çıkartmak kolay değil. Ben hızlı, tempolu, rakip kaleye çok giden bir takım hayal ediyorum. Bunu da çok çalışarak başarabiliriz. Skor üretmemiz lazım, bununla ilgili çalışacağız. Bu ligde bir takımın iyi savunma yapıyor olması büyük bir avantaj. Ligin istatistiklerine baktığınızda, en çok atandan ziyade en az yiyenin başarılı olduğunu göreceksiniz. Orada iyiyiz ama yeterli değil, daha çok geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ceylan, transferle ilgili ise "Hayalperest transferlerle kulübü çok büyük mali yüklerin altına sokup, borçlandırarak uzun vadede iyi bir sonuç elde edemeyiz. Bir sistem ve düzen kurmalıyız. Geçişler biraz zor olur ama kulübün ayakta kalması için yapmamız lazım. İhtiyaçlar olursa, kulübün ekonomik yapısı içerisinde çözülebilirse çözülür. Çözülemezse elimizdeki oyuncularla, her gün onlara biraz daha katarak hep beraber gelişir, bu yükün altından kalkmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor ve Adanaspor’un Türk futbolunun köklü camialarından olduğunu kaydeden Ceylan, "Medeni çerçevede iki takımın taraftarı da sahada oyuncularım da o coşkuyu canlı olarak yaşasın isterdim. Derbinin havası başkadır, oyuncularım onun bilincinde. En azından evde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlarlar. Ligin daha başındayız. Derbinin havası başkadır, oyuncu daha kolay motive olur. Oyuncularımıza güveneceğiz, inanacağız. İsteklerimizi söyleyip, çalıştıracağız, biraz da onların performansına bakacağız." diye konuştu.

AA