Yunus Mallı kadroya giremiyor! Transfer olacak mı?
Bundesliga'da forma giyen milli oyunculardan Yunus Mallı'nın Wolfsburg kariyeri istediği gibi gitmiyor. Sezon başında kadroya giren ancak yedek kulübesinde oturan Yunus Mallı, son haftalarda esame listesine daha giremiyor. 1992 doğumlu oyuncunun yakın zamanda başka bir takıma transfer olacağı konuşuluyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un oyuncusu Yunus Mallı son haftalarda kadroya bile giremiyor. Sezon başında esame listesine yer alan ancak kulübeden çıkamayan Yunus Mallı bu sezon sadece bir maça çıktı
2019-20 sezonunda sadece 24 dakika oynadı
Wolfsburg'un Avusturyalı teknik direktörü Oliver Glasner bu sezon 21 resmi maçta Yunus Mallı'ya sadece bir kez forma şansı verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Gent karşısında 24 dakika sahada kalan Yunus toplam 11 maçta yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi. Yunus Mallı son 3 haftada kadroya bile giremedi.
Yunus Mallı'nın bu sezon Wolfsburg'da maç durumu:
H Tarih Rakip Durumu
1 17.08.2019 Köln Kadroda fakat oynamadı
2 25.08.2019 Hertha Berlin Kadroda değil
3 31.08.2019 SC Paderborn Kadroda değil
4 13.09.2019 F.Düsseldorf Kadroda fakat oynamadı
5 23.09.2019 Hoffenheim Kadroda fakat oynamadı
6 28.09.2019 Mainz 05 Kadroda fakat oynamadı
7 6.10.2019 Union Berlin Kadroda fakat oynamadı
8 19.10.2019 Leipzig Kadroda fakat oynamadı
9 27.10.2019 Augsburg Kadroda fakat oynamadı
10 2.11.2019 B.Dortmund Kadroda fakat oynamadı
11 10.11.2019 B.Leverkusen Kadroda fakat oynamadı
12 23.11.2019 E.Frankfurt Kadroda değil
13 1.12.2019 W.Bremen Kadroda değil
14 7.12.2019 SC Freiburg Kadroda değil
Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrıldı
Yunus Mallı son olarak Andorra ve Moldova ile oynanacak maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmış ancak görev yapmamıştı. Euro 2020 elemelerinde süre almayan Yunus Mallı, en son 2.6.2019 tarihinde Özbekistan hazırlık maçında oynadı. Yunus Mallı kariyeri boyunca 25 kez A Milli formayı giydi ve 1 gol attı.
Değeri 5 milyon Euro sözleşmesi 2021'de bitiyor
Geçen sezon 23 resmi maça çıkan Yunus Mallı bir gol atıp iki asist yapmıştı. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek Yunus Mallı'nın market değeri 5 milyon Euro. Yunus Mallı, Mainz takımında gösterdiği performans ile 12,5 milyon Euro bedelle Wolfsburg'a geçmiş ve büyük umutlarla transfer olmuştu.