Yunus Mallı izinli gününde çalıştı

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Yunus Mallı, ilk 11 için hırs yaptı. Wolfsburg’dan hazır şekilde gelmesine rağmen maç eksiği bulunan gurbetçi oyuncu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden çıkmıyor. Dün takım izinli olmasına rağmen ekstra çalışmalar gerçekleştiren Yunus, bir an önce beklenen seviyeye ulaşmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın son Denizlispor mücadelesinde 79. dakikada sahaya sürdüğü 28 yaşındaki yıldız, gelecek adına olumlu sinyaller vermişti. Gurbetçi oyuncunun hedefi, kısa sürede formayı kapmak ve kalitesini yeniden herkese ispatlamak.



