Yunus Mallı: Hedeflerime Trabzonspor’da ulaşacağım!

Devre arası transfer döneminde bombaları birer birer patlatan Trabzonspor, son olarak Almanya’da uzun yıllardır Bundesliga’da oynayan Yunus Mallı’yı, bonservis ödemeden Wolfsburg’dan kadrosuna kattı. 3.5 yıl boyunca Bordo-Mavili formayı giyecek Yunus, transferi sonrası ilk düşüncelerini FANATİK’le paylaştı. 28 yaşındaki 10 numara, “Çok mutluyum. Allah utandırmasın. Ülkemde futbol oynayama şansını yakaladım. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve camia. Transferimde herkesin emeği çok. Umarım hedeflerime Trabzon’da ulaşacağım. Yönetime, hocamız Abdullah Avcı’ya, menajerim ve aynı zamanda amcam İlhan Mallı’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dün akşam Almanya’dan, İstanbul aktarmalı Trabzon’a ayak basan tecrübeli futbolcu, yolculuğu öncesinde ise uçaktan bu fotoğrafı paylaştı.

İlhan Mallı: Heyecanlıyız

“Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Tekrar sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Yunus, “Taraftarlarımızı mutlu etmek adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzon’da kendimi gösterip, Milli formayı da yeniden giymeyi hedefliyorum” dedi. Yunus’un menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı da, “Trabzonspor’a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Yunus’un, Trabzon’da çok başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL