Uzun yıllardır ülkemizi Almanya 1. Ligi Bundesliga’da temsil eden Yunus Mallı’nın yeni durağı belli oldu. 2017 yılında Mainz’dan 12.5 milyon Euro’ya (81.7 milyon TL) Wolsfburg’a transfer olan Yunus, ne yazık ki inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son dönemde hoca değişiklikleriyle gündeme gelen Yeşil-Beyazlılar’da bir türlü istikrarı yakalayamamıştı. Sözleşmesi 2021’de bitecek olan Yunus, bu sezon sadece Avrupa Ligi’nde iki maçta toplamda 52 dakika sahada kaldı ve A Milli Takımımız’ın katılacağı EURO 2020’de kadroda yer almak adına dün kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 27 yaşındaki atak orta saha oyuncusu, düzenli olarak forma giyebileceği yine Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’e 6 aylığına kiralandı.

Rekabete şimdiden hazır

Adı ara transferde Türkiye’deki büyük takımlarla da anılan milli futbolcumuz için Berlin ekibinin kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyeceği öğrenildi. Yıldız oyuncu, yeni takımında kalitesini gösterip, hem tekrar adından söz ettirmek hem de milli forma rekabetinde öne çıkmaya çalışacak. Sakatlanan Yusuf Yazıcı’nın sezonu kapatması sonrasında Yunus, orta alanda kendisi gibi hücum özellikleri olan Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Deniz Türüç gibi oyuncularımızla Ay-Yıldızlı forma rekabetine gireceği düşünülüyor.

'Dört gözle bekliyorum'

20 puanla 11. sırada yer alan Union Berlin’e imza atmasının ardından Yunus, “Önümüzdeki dönemi ve mücadeleleri dört gözle bekliyorum. Bundesliga’da kalmak ve yola devam etmek tamamen bize bağlı. Düzenli olarak forma giymek ve takımımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.