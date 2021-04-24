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Yunus Emre Başar'dan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

24 Nisan 2021, Cumartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Yunus Emre Başar'dan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı. Tecrübeli rakibine 8-0 teknik üstünlükle yenilen Yunus Emre, gümüş madalya aldı. Olimpiyat ikincisi Lorincz, kariyerindeki dördüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Yunus Emre, Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandı.

Yunus Emre Başar, Polonya’da ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan’ı 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov’u 8-5, yarı finalde de Ukraynalı Dmytro Pyshkov’u 4-0 yenmişti. (AA)

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