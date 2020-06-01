İzmir'in köklü kulüplerinden 1928 Bucaspor, genç ve idealist başkan Cihan Aktaş'la küllerinden doğuyor. Yepyeni projeler ve ses getiren bir yapıyla geri dönüşe hazırlanan Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı değişimi kulübün efsane isimlerinden Yunus Altun değerlendirdi.

FANATİK'e konuşan Türk futbolunun unutulmaz forvetlerinden Yunus Altun, "Bucaspor’a transfer olduğum dönem benim için çok değerliydi. Tüm İzmir, Bucaspor’un düşmemesinin yeterli olacağını düşünüyordu. Ben de kadroyu görünce, takımın şampiyon olacağını söyledim. Takımda Cenk Tekelioğlu, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz, Yılmaz Özlem, Erkan Taşkıran gibi isimler vardı. Genç ve tecrübeli isimler çok iyi bir birliktelik yaşamıştık. Generaller ve askerler olarak, Bucaspor’u çok iyi noktalara taşıdık. Antrenörlerinden teknik adamına, malzemecisinden masörüne kadar herkesin iletişimi çok güzeldi. Başarılı bir sezon geçirdik ve Süper Lig’e çıktık. Bucaspor tarihinin Süper Lig’e çıkan ilk takımıyız. Kulübün efsane takımlarından bir tanesi olduk. Ben de takımın tüm maçlarında görev alarak en çok forma giyen isimlerden bir tanesiydim. Bu kulübün bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Taraftarımız da bizi çok iyi desteklemişti. Stada sığmıyorlar, stadın üst katlarına kadar taşıyorlardı. Bu zamanları da unutmak mümkün değil" diye konuştu.

'Uçurumun kenarından çekti aldı'

Efsane Bucaspor'un yönetim hataları nedeniyle art arda küme düştüğünü ifade eden Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Cihan Aktaş, Bucaspor'un geçmişine sahip çıkarak taşın altına elini koydu. Ekonomik açıdan yaşanan bu zor dönemde büyük bir yatırım yaparak Bucaspor'u ayağa kaldırma noktasında çok önemli adımlar attı. Bir semt takımını ayakta tutan şey o semtin sevdalılarıdır. Cihan Aktaş bu takıma olan sevgiyi çok iyi bilerek kulübü uçurumun kenarından çekip aldı."

'Futbola damga vuracak'

"Sadece popülarite olan başkanlar olmuştur her zaman futbolda. Gelirler A Takım'a yatırım yaparlar, başarı olduğu sürece kalırlar ve giderler. Cihan Aktaş tam aksine işe altyapıdan başladı. Kulübü kendi kaynaklarıyla ayakta kalabilecek bir ekip haline getirmeye çalışıyor. Kurumsal bir yapıyla kulüp hafızasını birleştirerek, tesisleşmeye önem vererek uzun yıllar boyunca hem ayakta durabilecek hem de örnek bir takım haline getirecek işler yapıyor. Bucaspor taraftarının ona destek verip el birliğiyle takımı geri döndürmesi gerekiyor. Böyle köklü kulüplerin doğru yönetimlerin elinde olması en büyük şans. Ben 1928 Bucaspor'un önümüzdeki sürece damga vuracağını düşünüyorum."