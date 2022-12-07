Galatasaray 'da forma giyen Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, oyuncunun sözleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan Ergezen, Yunus'un yaz transfer döneminde aldığı iki teklifi açıkladı. Ergezen ayrıca Rıdvan Yılmaz ve Burak Yılmaz ile ilgili transfer söylentilerine de cevap verdi.

YENİ MAAŞI AÇIKLANDI!

Galatasaray, uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Yunus Akgün ile yeni Sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.









"FORMAMI GURURLA TAŞIYACAĞIM"

8 yaşından beri tam 14 senedir terlettiğim parçalı formamı, gururla taşımaya devam ediyorum. Bu süreçte hakkımda birçok şey yazılmış olsa da, aklımda olan tek şey ilk günden beri sadece formamın hakkını vermekti ve aynı şekilde devam ediyorum. Başta Sn. Başkanımız Dursun Özbek’e, Sn. Başkanvekilimiz Erden Timur’a, Sn. Hocam Okan Buruk’a ve tüm kulüp profesyonellerine bu süreçte vermiş oldukları destek ve bana olan güvenleri için teşekkür ederim.

Anlaşamaya göre Yunus Akgün; 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL, 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL kazanacak.

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"HAZİRAN'DA İKİ TEKLİF VARDI"

"Haziran ayı sezon bittiğinde Yunus'la oturup konuştuk. ABD ve Fransa'dan iki çok ciddi teklif vardı. 'Abi ben Galatasaray'da oynayıp gideceğim' dedi. Aklında sadece bu vardı. Başka bir ajandamız yoktu."

"BU ÇOCUKLAR TEZ CANLI"

“Futbolcu psikolojisinde konu kontratın yapılmamasıdır, kazanacağı para değildir. Bu çocuklar genç, tez canlı. 20 yaşındayken ben de hemen olsun isterdim."

"GALATASARAY İLE HİÇBİR SORUNUMUZ OLMADI"

Kontrat işinden bahsediyorsan Galatasaray'la hiçbir sıkıntımız olmadı. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce 'Ben Galatasaray'da oynayıp Avrupa'ya gideceğim' diyen bir oyuncu neden bıraksın zihninde? Daha önünde en az 12-13 sene futbol kariyeri olan bir oyuncu Yunus... Bazen baskı zordur. Benim baskıyı kaldırmamla senin kaldırman farklıdır. Herkesin farklıdır. Herkes aynı reaksiyonu vermez, aynı motivasyonu sürdüremez. Her insan aynı gün, aynı motivasyonda olmayabilir. Kötü kalkmıştır, kötü bir gece geçirmiştir. Olur bunlar.”





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SERBEST KALMA BEDELİ!

Ergezen, Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarının açıklamada duyurulduğu gibi olduğunu vurgulayıp çıkış maddesinin 14 milyon Euro olduğunu belirtti.

RIDVAN'A TEKLİF VAR MI?

Rıdvan Yılmaz hakkında da kendisine gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Ergezen, “Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik. Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz he oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey. Avrupa'ya giden oynamaya gidiyor. Hele 20'lerinin başındaysa... En az 10 yılı var önünde oralarda kalmak için. Orada kalınca hayat daha temiz, daha az toksik bir ortam, daha rahat” açıklamasını yaptı.

BURAK ADANA DEMİRSPOR'A GİDECEK Mİ?

Burak Yılmaz'a da Adana Demirspor'dan teklif olmadığını belirten Ergezen sözlerini şöyle tamamladı: “Burak Fortuna Sittard'da sadece oyuncu değil. Tamamıyla kulübü, projeyi sahiplenmiş durumda. Aldığı sorumlulukla, saha içi, saha dışı bütün verdikleriyle... Kulübün her şeyi diye düşünmek lazım. Fortuna Sittard'ın tamamı olmuş durumda.”