Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün, menajeri Necdet Ergezen aracılığıyla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Necdet Ergezen konuyla ilgili Sabah Spor'a açıklamalar yaptı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında A takıma yükselmişti. Genç futbolcu daha sonra iki yıl Adana Demirspor'a kiralanmıştı. İlk sezonunda Mavi Şimşekler'le 1.Lig'de şampiyonluk yaşana Yunus, 32 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Süper Lig'de de Adana Demirspor formasını başarıyla terleten genç futbolcu 38 maçta 9 gol ve 17 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Değerini 7 kat artırdı

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık gittiği dönemde değeri 1 milyon euro olan Yunus, iyi futbolunun sonucunda değerini artırmayı başardı. Adana ekibinde 36 gol etki eden genç kanat oyuncusu 7.5 milyon euro değere yükseldi.









Performansı eleştirildi

Bu sezon ligde oynanan 8 maça da 11'de başlayan Milli futbolcu sadece 1 asist yapabilmişti. Son oynanan ve 0-0 sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrasında ise Kerem Aktürkoğlu birlikte sergiledikleri performans eleştirilere sebep olmuştu. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada, Kerem ve Yunus'un performanslarını eleştiren çok sayıda paylaşımda bulunmuştu. Okan Buruk'un da değişiklik tercihleri tepki toplamıştı...

Toplam 34 top kaybı

Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesinde 'sıfır' yazıyor!

Adana Demirspor karşısında kötü oynamalarına rağmen Kerem ve Yunus oyundan hiç çıkmadı. Kerem 20, Yunus 14 top kaybıyla birçok atağı başlamadan bitirirken iki oyuncunun çektiği 9 şut kaleci Ertaç'ı zorlamamıştı.









Formül aranıyor

Transferin son günü Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Yusuf Demir'i transfer eden Galatasaray'da Kerem ve Yunus'u ilk 11 dışında bırakacak formül arandığı iddia edilmişti.

Yunus Akgün Adana Demirspor maçının ardından şunları söylemişti;

"İki sezon Adana Demirspor forması terlettim. Benim için özel bir maçtı. Maçtan önce Adana Demirspor taraftarı beni çağırdı, destek verdi. Onlara çok teşekkür ederim. Çok pozisyona girdik. Direkten dönen toplarımız var. Ertaç’ın çıkardığı toplar var. Güzel maç oldu ancak gollü olmadı. Kazanmak istiyorduk; ama Adana Demirspor deplasmanı gerçekten zor. Averajla liderlerdi. Zor bir maç oldu. Kazanamıyorsan, Adana Demirspor gibi bir deplasmanda kaybetmeyeceksin. Sorun yok. Önümüzde daha çok maç var. Çalışmaya devam edeceğiz.









Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Yunus Akgün'ün kazandığı maaş ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Galatasaray'ın 800 bin TL ile en az kazanan isimlerinden Yunus Akgün, menajeri Necdet Ergezen aracılığıyla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.









İşte Necdet Ergezen'in açıklamaları:

Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu. Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden (Timur) Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim.'







