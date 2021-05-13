26 yıllık hasreti sonlandıran ve TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor. Takımın en skoreri olan Hasan Kılıç'la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Mavi Şimşekler, kiralık sözleşmeleri sona eren Berk Yıldız ve Emircan Altıntaş'ın ardından Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ile İsmail Yüksek'in de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Takımımıza kiralık olarak katılan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'in sözleşmeleri sona ermiştir. Üç futbolcumuza da kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz.''

Berk Yıldız, Yeni Malatyaspor'a, Emircan Altıntaş, Alanyaspor'a, Muhammed Şengezer, Başakşehir'e, Yunus Akgün, Galatasaray'a, İsmail Yüksek ise Fenerbahçe'ye dönecek.





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