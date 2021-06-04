Yunus Akgün geri dönüyor!

TFF’nin önümüzdeki sezon için yabancı kuralını 8+6 şeklinde açıklamasının ardından Galatasaray ’da gözler yerli oyunculara çevrildi. Eğer bu kural değişmezse, potansiyelli yerli isimler kadroda tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün geliyor. Kiralık gittiği Adana Demirspor’da şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı toplam 32 karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.