Süper Lig 'în 37. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray 'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Yunus Akgün maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı taraftarlarının kendisini alkışlaması hakkında, "İlk önce iki takımı da tebrik ederim. İki takımın da taraftarlara çok güzel bir futbol izlettirdiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm 3 yıl Galatasaray'da forma giydim, bu stada ilk defa Adana Demirspor formasıyla çıktım. Duygusal bir andı benim için. Beklentinin farkındayım. İnşallah Galatasaray'a hazır geleceğim. Beklentileri de karşılamak istiyorum." sözlerini dile getirdi.

"Formsuzluğumuz devam ediyor"

Maçı da değerlendiren genç futbolcu, "Maçta kazanamadık son haftalardaki formsuzluğumuz devam ediyor. Ama bugün en azından bir ışık verdik diyebilirim. Son maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"Montella kariyerimde çok önemli bir yere sahip"

Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizen Yunus Akgün, "Montella hoca geldikten sonra bana çok destek ve yardımcı oldu. Bana 'yeteneğinin farkında ol, 10 gol atıyorsan, 15'i kovala' diyordu. Hep arkamda oldu. Hep eksiklerime yönelik beni geliştirmeye çalıştı. Ona çok teşekkür ederim Kariyerimde çok önemli bir yere sahip kendisi. " ifadelerini kullandı.

"Döndüğümde neler olacak hep beraber göreceğiz"

Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına ise şu açıklamalarda bulundu:

"Galibiyet için gelmiştik ama güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Benim açımdan duygusal bir maçtı. Taraftarlar beni maçtan önce ve sonra alkışladı. Çok teşekkür ediyorum onlara. Kontratım var ve seneye döneceğim Galatasaray’a. Döndüğümde neler olacak hep beraber göreceğiz"

"Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı"

Bu sezon attığı 9 golün 3’ünü Galatasaray’a attığı hatırlatılan genç oyuncu, konuyla ilgili olarak "Kısmet" yorumu yaptı. Akgün, Galatasaray için ise “Bu sezon aslında, Avrupa başarılı olup, ligde istediğini yapamayan bir Galatasaray oldu. Son maçta Barcelona’ya karşı da iyi oynadılar. Kaliteli bir kadro var ama, hoca değişikliği sonrasında sistemi oturtamadılar. Bugün kazandılar, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen Yunus Akgün, "Benim Galatasaray ile 2024’e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray’a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray’da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray’da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" diyerek sözlerini noktaladı.



