2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Gürcistan'a konuk oldu. Mücadelenin 90. dakikasına golsüz eşitlikle girilirken, Yunanistan'ın kaptanı Trabzonsporlu Anastosias Bakasetas sahneye çıktı.

Siopis de 85 dakika oyunda kaldı

Yıldız oyuncu attığı golle galibiyetin fitilini ateşlerken, uzatma anlarında da Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas, Gürcü kaleci Giorgi Loria'yı avladı ve maçın skorunu belirledi: 0-2.

Öte yandan bir diğer Trabzonsporlu futbolcu Manolis Siopis de 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarıp, 3. sıradaki yerini korurken, Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.