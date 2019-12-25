Türkiye’de uygulanmaya başlandığından beri çok tartışılan VAR uygulaması, son olarak Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında da gündeme gelmişti. Hakem Cüneyt Çakır ve VAR odasının yönetimi, özellikle Beşiktaş cephesinden büyük eleştiriler almıştı. Tam ülkemizde bu tartışmalar sıcaklığını korurken, komşumuz Yunanistan’da da VAR kararı, hakemlerin evine saldırıya kadar gitti. Olympiakos’un deplasmanda Volos ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı maçta, VAR’da iptal edilen gol nedeniyle Olympiakos taraftarı küplere bindi. Televizyon kamerasından alınan görüntüye göre pozisyonda ofsayt olmadığını öne süren Kırmızı-Beyazlılar, UEFA’ya mektup yazdı.

Hakemler maça çıkmayacak

Mektupta, “24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda. Kamuoyu aydınlatılmalı. Bu işte kasıt var!” ifadelerini kullandı. Adaletsizliğin bardağı taşırdığını vurgulayan taraftarlardan bazılarının, VAR hakemlerinin evine havai fişekle saldırdıkları bildirildi. Hakemlerin ise bundan sonraki maçları boykot etme kararı aldıkları vurgulandı. Bu beraberlikle lider PAOK’un 2 puan gerisinde 38 puanda yer alan Olympiakos’ta Başkan Marinakis, “Hakemler Birliği’nin içinde PAOK Başkanı Savvides’in yakın arkadaşları var” derken, PAOK Başkanı Savvides ise “Marinakis, takımın kusurlarını örtmek için klasik olarak mazeret üretiyor. Bu konulardan bahsetmesi gereken en son kişi kendisidir” diye cevap verdi.

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Golsüz sona eren maçta bu pozisyona, ofsayt kararı verildi.

Pozisyonu inceleyen VAR odası da kararı değiştirmedi.

Sonrasında ise hakem oyunu devam ettirdi.