Yunanistan Süper Ligi'nde asist krallığı tanıdık bir ismin... Ülkemizde Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları giyen ve bu sezonu Ionikos'ta geçiren Aias Aosman, komşu ülkede şov yaptı.

27 yaşındaki on numara, 8 gol, 11 asistlik performansıyla kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Asist krallığında zirveyi AEK kaptanı Petros Mantalos'la paylaşan Suriyeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.