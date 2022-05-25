Yunanistan'da asist kralı Aias Aosman
Olympiakos'un şampiyonluğuyla tamamlanan Yunanistan Süper Ligi'nde asist kralı tanıdık bir isim oldu. Daha önce ülkemizde Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları giyen Aias Aosman, Ionikas'ta 8 gol, 11 asistle kariyer sezonunu yaşadı ve asist krallığında zirvede yer aldı.
Yunanistan Süper Ligi'nde asist krallığı tanıdık bir ismin... Ülkemizde Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları giyen ve bu sezonu Ionikos'ta geçiren Aias Aosman, komşu ülkede şov yaptı.
27 yaşındaki on numara, 8 gol, 11 asistlik performansıyla kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Asist krallığında zirveyi AEK kaptanı Petros Mantalos'la paylaşan Suriyeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.