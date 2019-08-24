Yunanistan, Fransa'ya set vermedi: 3-0

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 19:46
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Yunanistan, Fransa'ya set vermedi: 3-0

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti. Yunanistan, dün gruptaki ilk maçında Türkiye’ye 3-0 yenilmiş, Fransa ise Bulgaristan’ı 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında saat 19.30’da Finlandiya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Fransa: Stojiljkovic, Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Moreels, Sylves, Caleyron)

Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki (Artakianou, Konomi)

Setler: 12-25, 21-25, 21-25

Süre: 73 dakika (18, 28, 27)

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