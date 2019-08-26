2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan, rakibini 87-75 mağlup ederken yıldızı Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 26 sayı ile maça damga vurdu.

Antetokounmpo'ya eşlik eden isimler ise 13 sayıyla oynayan Papagiannis ve 11 sayı üreten Georgios Printezis oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ise Saidel Rojas 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Rigoberto Mendoza ve Victor Liz de 13'er sayıyla maçı tamamladılar.

Yunanistan, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını salı günü Venezuela ile oynayacak.