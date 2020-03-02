Yükselişin şifresi Boateng

Süper Lig’de 24. haftayı 2-1’lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 2 maç sonra 3 puanla tanışıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ligdeki çıkışlarının cuma günkü Ankaragücü mücadelesiyle devam edeceğini düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, bu konuda Burak Yılmaz’la beraber takımın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng’e güveniyor... Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan takıma kazandırılan tecrübeli oyuncuyu 10 numara ve forvet bölgelerinde deneyen Yalçın, 32 yaşındaki futbolcunun formundan oldukça memnun... Yalçın, Kara Kartal’da çıktığı 4 maçta 2 gollük performans ortaya koymasının yanında oyunda olduğu süre içinde rakip savunmacılar üzerinde yıpratıcı etki de göstermesi sebebiyle kadroda ön plana çıkan oyuncusunu övdü.

‘Üst düzey bir futbolcu’

Yönetime Boateng konusunda bir değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın’ın, “Kadrodaki tüm oyuncuların ayrı özellikleri var. Ancak bazıları bunları tam olarak sahaya yansıtamıyor. Boateng, kritik maçların kilidini açabilecek üst düzey bir futbolcu. Kriz anlarında veya oyun sıkıştığında sorunu Boateng üzerinden çözebiliyoruz. Bundan dolayı ondan çok memnunum. İlerleyen karşılaşmalarda da sahaya ağırlığını koymaya devam edeceğine inanıyorum. Bu da çıkışımızı sürdürmemizde büyük yarar sağlayacak” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Beşiktaş’ta 10 maç en az 45 dakika görev yapması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bu zamana kadar 3 mücadelede bu kriteri doldurdu.

Orhan Yıldırım