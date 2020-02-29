Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, delegeler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan heyeti başkanlığına Kerami Gürbüz, başkan yardımcılığına Ahmet Hayvalı ve Aykut Cengiz Uzdil, yazmanlığa ise Onur Ferhat Karacan ve Cevan Öncü seçildi. Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve tahmini bütçe raporu, denetleme kurulu raporu, raporların ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası, tüzük maddesinde değişiklik okunarak karara bağlandı. Raporların okunmasının ardından tek aday olan Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, delegelerin tamamının oyunu alarak Samsunspor Kulübü Derneği’nin de başkanı seçildi.

Genel kurulda teşekkür konuşması yapan Başkan Yüksel Yıldırım, futbolun patronu olmak istediğini söyledi. Yüksel Yıldırım, “Buradaki başkanlık Samsunlu bir arkadaşımıza yakışırdı ama bunu yapamadık. Çünkü istediğim türde bir başkan adayı bulamadım. Biz bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulda büyük olasılıkla aday olmayacağım. Benim iki başkanlık ihtiyacım yok. Ben bir tek futbolun patronu olmak için Samsun’a geldim. Dernek başkanlığı Samsun’da yaşayan ve Samsun’un sevilen bir hanımefendisi veya beyefendisi tarafından yapılmalı. Çünkü Samsun’da yatıp kalkmalı, benim İstanbul’da oturarak bu derneği yönetmem zor ama Futbol A.Ş.’yi yönetirim” dedi.

Hayalinin Samsunspor’u Avrupa kupalarında oynatmak olduğunu belirten Yıldırım, “Samsunspor’u Süper Lig’e çıkartacağım. Ama benim hayalim Samsunspor’u Avrupa kupalarında oynatmak. Biz bunun bugün temellerini attık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla biz bugün bir yola çıkıyoruz. Yönetim kurulumuz sizlerin özlediği ve beklediği gerçek bir yönetim şekliyle çalışacak. Altyapımızı güçlendiriyoruz. Biz tekrar futbol endüstrisinde futbolcu üreten bir fabrika olacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tebrikleri kabul eden Yüksel Yıldırım, günün anısına katılımcılar ve yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yüksel Yıldırım’ın yönetimi ise Robert Yüksel Yıldırım, Savaş Boyar, Onur Bıyıklı, Fuat Katırcı, Erdinç Tosunoğlu, Vennaz Akyol Haznedar, Kaya Aşçı, Ergin Zorlu, Savaş Gömeç’ten oluştu.