Yüksel Yıldırım: Samsun’da takım değil, kulüp kurdum!

Kentte bir futbol takımı değil kulüp kurduğunu bildiren Yıldırım, insanlara Samsunspor’un sahipsiz olmadığını gösterdiğini ifade etti. Kulübe doksanlı yılların efsane Samsunspor ruhunu geri getirdiklerini söyleyen Yüksel Yıldırım “iddia ediyorum altyapı ve sporcu merkezlerimizin Türkiye’de eşi benzeri yok. Belçika ekibi Gent ile bir anlaşmamız var, Her ay altyapımızı kontrol edip, tavsiye ve uyarılarda bulunuyorlar. Türkiye’de örnek model alınacak kulüp yok! Bizim Samsunspor olarak farklılaşmamız lazım. Taraftar istediği içi de transfer yapmam. Yurtdışından kulüp alma projem var” dedi.