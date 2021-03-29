Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Geçen sene bir zoru başararak 2. Ligden açık ara farkla şampiyon olarak 1. Lig’e çıktık. Yeni hedefimiz Süper Lig’e çıkmak oldu. Sezon başlarken küme düşmenin iptal olması bizim için bir artıydı. Adana Demirspor ve Altay bizimle birlikte en baştan beri Süper Lig için iddialı takımlardı ama sonrasında diğer takımlarda hedefi yükseltti. Korona’nın en çok vurduğu takımların başında biz geliyoruz. Korona ve sakatlıklar nedeniyle ideal 11’imiz kayboldu, iki hafta üst üste aynı kadroyla maça çıkamadık. Üzerimizde ilk günden beri bir uğursuzluk bir nazar var. Bu kadar kötü dönem geçirmemize rağmen ilk yarıyı iyi noktada tamamladık. Devre arasında şampiyonluğu garantiye alabilmek için 3 yerine 6 tane oyuncu aldık. 6 yeni oyuncunun 5’i Süper Lig’den gelirken, 1’i de yurt dışından geldi. Altay maçıyla iyi de başladık ikinci yarıya ama Ümraniye maçında yapılan kural hatası nedeniyle moralimiz bozuldu. Türk Futbolunda bu kara bir lekedir. Neden maçın tekrar edilmediğini anlamış değilim. MHK Kural hatası var ve sonucu etkiledi diyor ama maç tekrar edilmedi. Demek ki artık herkesi yenmemiz gerekiyor. Rakibi de, hakemi de, pandemiyi de diğer etkenleri de yenmemiz lazım. 1. Lig’de Var yok, son iki maçta yanlış kırmızı kartlardan çok canımız yandı. Maçlarımıza Süper Lig hakemleri istedik ama Süper Lig hakemlerinin de performansı o kadar kötü ki, hepsi VAR’a güvendiği için normal maç yönetemiyor. Oyuncular aldatmaya o kadar alışmışlar ki, son iki maçta hakem komedisi nedeniyle kötü sonuçlar aldık. Giresunspor maçının ardından çıkan olayların bizimle alakası olmamasına rağmen çıkıp özür diledik. Giresunspor’lu yöneticilerin tahrikleriyle Ertuğrul Hoca’da tepki gösterdi. Son dönemde bize karşı, Ertuğrul Hoca’ya karşı bir tepki var. Sakin kalmak için takım psikoloğu getirdik ve 7 hafta boyunca bizimle olacak. Başımıza bu kadar şey gelmesine rağmen 2. Sıradayız. Samsunspor’un şampiyon yapılmayacağı yönünde şeyler duyuyorum, biz masa başında bir şey yapmıyoruz. Bileğimizin hakkıyla şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olamazsak bize maliyeti 100 milyon TL civarında olacak. Bu ekonomik şartlarda bu çok ciddi bir para. Giresunspor genelde topu rakibe bırakıp kontrataklarla gol buluyor. Bizle oynadıkları maçta kırmızı kartlar olmasa sabaha kadar oynasak bize gol atamazlardı. 11’e 11 oynarken kalemize 1 kez geldiler. 2 kırmızı kart ve son dönemde 2 golle 9 kişi kalan takımımızı yendiler. 9 kişiyle bile lider olabilmenin heyecanıyla saldıran bir takımımız vardı. Bazen futbolda top seni sevecek, o gün top bizi sevmedi. Milli maç arası bize ilaç gibi geldi.

Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bugün bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan Süper Lig ile ilgili konuşmak istemem. Süper Ligde şampiyon olmuş Ertuğrul Hocayı 2. Lige getirirken ona 5 yıllık bir proje sundum. Hoca da bana güvenerek projeye inanarak geldi. 2 yıl üst üste şampiyon olup Süper Lige çıkmak ilk hedefti. İlkini yaptık, ikinciye uğraşıyoruz. Milli maç arası iyi geldi, kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız. Samsunspor şampiyonluğu garantilerse yapacağımız ilk işi akademi altyapısını tamamlamak olacak. Samsunspor’u kendi ayakları üzerinde bir duran bir kulüp haline getirmek istiyorum. 4 full saha, 1 yarım sahalı harika tesisimiz var. Geçen günlerde Ümit Milli Takım çalıştı. Gençlere verdiğimiz önemi göstermek için çimleri bile en kalitelilerinden seçtik. Teknolojik olarak üst düzey bir tesisimiz var. Altyapımızlar, tesisi ve stadımızla biz Süper Lig takımı olduk. Samsun bir futbol şehri. 34.000 kişilik bir stadyumumuz var, taraftarımız futbola aç. Süper Ligde ilk sezonumuzda hedefimiz ilk 10’da yer almak. 2. Sezonda hedef ilk 5’e oynamak ve Avrupa’ya gidebilmek, 3. Senemizde ise şampiyonluğa oynamak. Samsunspor’un bir sistemi olacak ve hangi hoca gelirse gelsin bu sisteme uyacak. Şu anda taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. Daha önce çıkardığımız oyuncularla efsane takımımız vardı, yine çıkarmalıyız ve daha iyi bir yönetim anlayışıyla bunu global bir şekilde yapmalıyız. Hafta sonu Damien Comolli ziyaretime geldi. Comolli en azından satmayı biliyordu. Comolli benim arkadaşım, Toulouse kulübünün başkanı şu anda. Altyapıları çok iyi ve önemli paralara oyuncu satıyorlar. Samsunspor – Toulouse arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz, onu konuştuk. Psikologların futboldaki önemini anlattı bana mesela ve bunun devamlı olması gerektiğini aktardı. Gelecekle ilgili planlarımızı konuştuk.

A milli takımın son 2 maçta almış olduğu sonuçlar tüm gözlerin bize dönmesini sağladı, bundan faydalanmamız lazım.

Yüksel Yıldırım olarak hayatta işimde çok para kaybettiğim günler oldu. Şu an başardığımız şeyleri yaparken ben de çok olumsuzluklar yaşadım. Başarısız olursak bu beni daha da hırslandırır. Bugün Fenerbahçe’nin hatası da o, iyi bir takım kurduklarını zannettiler ama sonra herkes hakemden şikayet eder hale geldi. Bundan büyük zarar görenler oldu en çok zarar görenlerden biri de Fenerbahçe. Ali Koç çok düzgün bir başkan, temiz bir iş adamı ama futbol maalesef göründüğü gibi temiz ve kolay değil. Ali Koç gibi, benim gibi birkaç başkan bir araya gelirse, futbolda temiz eller operasyonu başlarsa önümüzdeki 3-5 yılda Türk futbolunda büyük bir sıçrama olabilir. İtalya, İspanya’da futbol temizlendi, İtalya Ligi 850 milyon Euro gibi ciddi bir paraya yayın anlaşması yaptı.

Ben kulüp kuruyorum, geldiğimizde scout ekibimiz yoktu şimdi 12 kişilik genç bir ekibimiz var. 20 tane ligi takip ediyorlar. Analiz ekibinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 4-5 kişiden oluşan kulübün analiz departmanını kuruyorum. Hocaların analistleri değişip duruyor, kulübün kalıcı analiz ekibi olacak.

Gençlere çok önem veriyorum, yeniliğe çok açık biriyim. Kendi sistemimizi kuracağız, tekerleği yeniden icat etmeyeceğiz. Kalıcı, sürdürülebilir bir başarı için sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Yabancı kulüplerin modellerini çalışıyoruz, yatırım ve değişimlerini inceliyoruz. Hocalar değişse de oyun kalıpları ve takımın kimliği aynı olacak. Bu bir günde olacak bir şey değil, hem sistemi kurup hem de sportif anlamda başarılı olmak gerekiyor. Birçok kulübün iyi modelini alıp bir lokalizasyon ile Samsunspor sistemi kurmak hedefimiz.