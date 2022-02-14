Barcelona, Valencia ve Lille'in altyaş gruplarında forma giyen, altyapı eğitimini 3 büyük kulüpte alan Ferhat Çoğalan, Beşiktaş 'ın U19 takımıyla idmanlara çıkmaya başlamıştı. Genç yıldız adayıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmasa da ünlü menajer Yüksel Demir, 19 yaşındaki futbolcu hakkında konuştu.

Yüksel Demir, Rachid Ghezzal transferinde de önemli rol oynamıştı.

'Yıldız olacak potansiyelde'

Yabancı sınırlamasından dolayı genç futbolculara olan ilginin çok daha fazla arttığını ifade eden Demir, "Türk futbolunda genç yeteneklere ihtiyaç var. Ferhat Çoğalan da bu yeteneklerden bir tanesi. Ferhat geleceğin yıldızı olacak bir potansiyelde. Çok genç yaşlarda Barcelona, Valencia ve Lille gibi takımların altyapısında yetişen Ferhat, Beşiktaş’ta antrenmanlara çıkmaya başlamıştır. Çok özel kulüplerde yer alan Ferhat, bu sayede önemli bir futbol kültürü elde etmiştir. Ayrıca yabancı futbolcu sınırlamasının olduğu bir dönemde Ferhat Çoğalan gibi yeteneklerin keşfedilmesi de oldukça değerli" dedi.

'Türk Futbolu'nda genç yeteneklere ihtiyaç var'

Türk futbolunda genç yeteneklerin keşfedilmesi ve genç futbolculara gelişmeleri için imkân tanınması gerektiğini belirten Yüksel Demir, "Ferhat'ın çok değerli ve önemli kulüplerde bulunması, futbolunun gelişmesine destek oldu. Biliyorsunuz futbolda yaratıcılık oldukça önemli. Bu nedenle futbolcuların özellikle altyapıdan yetişirken yaratıcı bakış açısı elde etmeleri gerekiyor. Ferhat, bu konuda kendini geliştirmiş isimlerden bir tanesi. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyor, bu ışığı kendisinde görüyorum" ifadelerini kullandı.

Ferhat'ın, Beşiktaş'ta kendisini göstereceğine inandığını vurgulayan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Ferhat, futbol kültürü yüksek isimlerden biri. Futbola farklı açılardan bakabiliyor. Bu sayede kendisine özel bir futbol anlayışı geliştiriyor. Çok ünlü kulüplerin altyapısında bulunması da Ferhat’a pek çok şey katmış durumda. Türkiye'de farkını belli edecektir. Yabancı sınırının katılaştığı dönemde yerli ve genç isimlerin önemi artacaktır. Gençlere imkan verildiği taktirde Türk Futbolu da gelişecektir."



