Yüksek tansiyon sinsice ilerleyen bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bazı zamanlar hiç belirti göstermeden belli bir süre içerisinde, yaşamsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyecek bir problem yaratabilir. Bu yüzden belirtilere çok dikkat edilmeli ve birkaçı ortaya çıktığı zaman, mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Yüksek tansiyon ve tansiyon yükselmesi nedir?

Oldukça yaygın bir sağlık problemi olarak öne çıkan yüksek tansiyon, gizli şekilde ilerleyen ciddi bir rahatsızlıktır. Yapılan testler her 3 insandan 1’nin yüksek tansiyon yaşadığı ve yaklaşık %40 ya da 45 kadar insanın ise yüksek tansiyon hastalığına tutulduğu ortaya çıkarılmış durumda. Özellikle riskli grubun içerisinde yer alan ve bu referans aralığında bulunan hastalar için özel tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

O yüzden risk grubu içerisinde bulunan hastaların belirtileri iyi okuması büyük öneme sahiptir. Yaşantısında ve vücudunda meydana gelen değişimleri iyi analiz etmesi ve doğru gözlemlemesi zamanında müdahale konusunda etkin bir rol oynuyor. Özellikle çok sinsi bir hastalık olduğu için normal yaşantı içerisinde bir süre yüksek tansiyon kendini göstermez. O yüzden bu hastalık için belirtilerin en hızlı şekilde anlaşılması ve hemen doktora başvurulması önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

Yukarıda da söylendiği gibi yüksek tansiyon sinsi İlerleyen bir hastalıktır. Özellikle yüksek bir değer ortaya çıktığı zaman yaşamsal fonksiyonlara zarar verecek bir problem yaratabilmektedir. Vücuda zarar vermek ile beraber birçok fonksiyonun çalışmasına engel teşkil eder. Yaşam kalitesini yukarıda tutabilmek için ise yüksek tansiyon belirtilerini iyi analiz etmek gerekir.

- Düzensiz kalp atışı,

- Baş ağrısı,

- Baş dönmesi,

- Kalp Ağrısı,

- Gündelik işleri yapma isteksizliği,

- Nefes darlığı,

- Halsizlik,

- Yorgunluk,

- Sık idrara çıkmak,

- Bacaklarda şişkinlik yaşanması,

- Çift görme ya da bulanıklık gibi problemler,

- Kulakta uğultu ve çınlama,

- İdrara çıkmak için gece uykunun bölünmesi,

- Sık sık terleme,

- Çarpıntı,

- Burun kanaması,

Bu gibi belirtilerden birkaç tanesi ortaya çıktığı zaman en yakın dönemde doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Böylece gerekli olan tedavi yöntemleri neler alınması için doğru vakit yakalanmış olur.

Yüksek tansiyon tedavisi

İlk olarak yüksek tansiyon hastalığına yakalanmış kişiler için, yapılması gereken hayat üzerinde gerçekleştirilecek olan değişikliklerdir. Daha düzenli ve sağlıklı bir yaşam, aynı zamanda stres ortamından uzak bir hayat büyük öneme sahiptir. Bunların dışında belli başlı bazı yöntemlerin ele alınması gerekir.

- Doktor kontrolünde ele alınacak sağlıklı beslenme,

- Alkol ve sigara tüketimine son verme,

- Doktor kontrolü altında egzersiz programı ve daha hareketli bir hayat,

- Aşırı kilolu kişiler için dengeli kilo verme,

Bu gibi unsurların yanı sıra ayrıca eğer ihtiyaç duyuluyorsa, uzman doktor kontrolü altında belli başlı bazı ilaç tedavileri ele alınabilir. Yapılan tetkik ve teşhis ile beraber, tansiyon yüksekliğinin referans aralığını ne kadar geçtiğine bağlı olarak tedavi yöntemleri ele alınır.

Yüksek tansiyon (Tansiyon Yükselmesi) neye sebep olur?

Yüksek tansiyon öncelikle yaşam kalitesini düşürmek suretiyle pek çok ciddi rahatsızlık yaratabilmektedir. Özellikle var olan böbrek hastalıkları ya da tümör gibi problemlerin daha da artış göstermesine sebep olur. Günlük rutin hayatın çok daha zor hale gelmesinde önemli bir etki yaratır. Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yüksek tansiyona neden olacak birçok faktörden bu sebepten dolayı uzak durmak gerekmektedir.

Tansiyonu düşürmek için yapılması gerekenler

Tansiyon düşürmek için öncelikle ilk yardım aşaması olarak el ve ayaklar ile kollar yıkanmalıdır. Diğer taraftan soğuk duş almak kan basıncını düşürür. Limon suyunu sıkarak sulandırmak suretiyle içmek etkilidir. Ayran ile beraber tuzsuz yoğurt yine tansiyonu düşürmek için önemli etmenler arasında yer alır. Nar ve Greyfurt suyu da yine tansiyonu düşüren besin kaynakları içerisinde bulunur. Doğal kaynaklar arasında sarımsak da yine kan basıncını düşüren önemli yiyecekler arasındadır.