Yüksek tansiyon nasıl düşürülür? Yüksek tansiyonda ne yapılmalı?

Yüksek tansiyon tedavi edilip kontrol altına alınmadığı takdirde başta böbrek, kalp, göz olmak üzere tüm organlarda hasra neden olur. Yaş ilerledikçe tansiyon yükselir. Aynı zamanda tansiyon aileden gelen kalıtsal bir hastalıktır. Yüksek tansiyon aşırı tüketilen alkol, hormonal sorunlar, böbrek hastalıkları ve doğum kontrol hapları olabilmektedir. Yüksek tansiyon; değeri 140 – 90 mm Hg ve üzerindeki değerlerdir. Tansiyon damar içindeki kanın yaptığı basınçtır ve mutlaka tedavisi yapılmalıdır.

Yüksek tansiyonda ne yapılmalı?

Tansiyon yükseldiği takdirde; kulakta çınlama, baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, bacaklarda şişkinlik, sıkça idrara çıkma, bulanık ya da çift görme gibi belirtileri bulunur. Yüksek tansiyon tanısı alan kişilere doktor tarafından verilen tansiyon ilaçları doktorun belirttiği şekilde kullanılmalıdır. İlaçların yanında ise tansiyonu düşürecek bazı yöntemler bulunur:

Tansiyon yükseldiğinde soğuksu ile baş yıkanmalıdır. Sinirleri uyaran soğuk su tansiyonun yükselmesine iyi gelir ve tansiyonu düşürür. Kişi eğer duş alabilecek kadar kendini iyi hissediyor ise duş almak çok daha faydalı olacaktır. Duş alırken ki suyun çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.

Tansiyona iyi gelen yöntemlerden en çok bilineni ise limon kullanmaktır. Bir bardak içerisine yarım limon suyu konularak bir miktar su ile seyreltilir. Bu karışım tansiyonun düşmesini sağlayacaktır.

Nar suyu ve nar tüketmek tansiyonu düşürür aynı zamanda tansiyonu dengeler.

Greyfurt suyu tüketmek de limon ile aynı etkiye sahiptir. Fakat greyfurt suyu tansiyon ilacı kullanan kişiler için asla önerilmez. Çünkü kullanılan ilaçlar ile birlikte tüketilen greyfurt suyu ilaç ile etkileşim içerisine girerek çeşitli yan etkiler oluşturur.

Halk arasında bilinen ve en çok başvurulan yöntem sarımsak tüketmektir. Sarımsak yüksek tansiyona iyi gelen gıdalardan birbiridir. Diğer tansiyon düşürücü olan gıdalardan çok daha hızlı etki eder.

Kekik tüketmek de yüksek tansiyona iyi gelmektedir.

Yoğurt ve tuzsuz ayran tüketmek yüksek tansiyona iyi gelmektedir. Fakat mutlaka tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür?

Yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Uzun vadede yüksek tansiyonu önlemek ve var olan yüksek tansiyonu geçirmek için düzenli egzersiz bir yaşam biçimi olmalıdır. İlk başlarda çok enerji istemeyen kısa yürüyüşler daha sonra uzun yürüyüşlere çevrilerek aktif bir yaşam biçimi benimsenebilir.

Düzenli olarak yapılan egzersizler kişilerin kan dolaşımını hızlandırır. Metabolizmanın çalışma hızını ve kapasitesini arttırır. Böylece kalp ve damar sağlığı korunarak yüksek tansiyonun gelişmesi önlenir. Uzun vadede yüksek tansiyondan kurtulmak için tüm yaşam boyunca kişiler tuzsuz yemek tüketmelidirler. Yemekler ve içeceklerde tuz miktarını düşürmek tansiyonun geçmesini büyük oranda sağlar. Doktor tarafından tavsiye edilen yüksek tansiyon ilaçları kullanılmalıdır fakat doktora düzenli aralıklar ile muayene olunmalıdır. Bu tedbirlerin dışında çok sayıda evde uygulanabilecek tansiyon düşürücü yöntem bulunmaktadır.

Yüksek tansiyonu düşürmek için yapılacak şeyler ve gıdalar nelerdir?

Çilek: Tansiyonu düşüren meyvelerden biri çilektir. Kalp sağlığını olumlu yönde etkileyecek çok sayıda özelliği bulunan bir meyvedir. İçerisinde polifenoller bulunmaktadır. Tansiyon hastalığı ve birçok kalp hastalığına iyi gelmektedir.

Magnezyumdan zengin gıdalar: Magnezyum kan damarlarının gevşemesini sağlayan oldukça önemli minerallerden biridir. Magnezyum eksikliği nadir görülen bir eksiklik olsa da genel olarak yeterli miktarlarda vücuda alınmamaktadır. Yüksek tansiyonu düşürücü etkileri yapılan araştırmalarda kanıtlanmış olan bir sonuçtur. Magnezyum içeren gıdalar ise; tam tahıllar, kırmızı et, tavuk, baklagiller, süt ürünleri ve sebzelerdir.

Kalsiyumdan zengin gıdalar: Gün içerisinde yeterli miktarda ki kalsiyumu vücuduna almayan kişilerde yüksek tansiyon sorunları görülmektedir. Kalsiyumun kan basıncını düşüren etkisi tam olarak kanıtlanmamış olsa da kalsiyumu yeterli miktarda vücuda almak tansiyonu dengeleyecektir. Kalsiyum içeren gıdalar olarak süt ürünlerinin yanında, sardalye, tofu, fasulyeler, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengin gıdalar olarak sayılabilir.

Sigarayı bırakmak: Sigara tüketiminin sayısız zararı bulunmaktadır. Bu zararlardan biri ise tansiyon yüksekliğidir. Aynı zamanda kalp hastalıklarına neden olur. Sigaradan alınan her bir dumanda kan basıncı geçici olarak yükselir. Sigaranın devamlı kullanımında ise geçici olan bu tansiyon yüksekliği kalıcı hale gelir. Sigara tüketimini bırakmak hem tansiyon yüksekliği açısından hem de birçok hastalık açısından en doğrusu olacaktır.

Kafein Tüketimini Azaltmak: Eğer kişinin tansiyonu yükselmeden önce bir bardak kadar kahve tüketmiş ise tansiyonu kafein yükseltmiştir. Düzenli olarak kahve tüketmenin kalıcı olarak tansiyonu yükselttiğine dair kesin kanıtlar bulunmuyor olsa da tansiyon problemi olan bir kişinin yüksek tansiyonunu daha da olumsuz etkileyerek yükselttiği ve bunun da daha tehlikeli olduğu söylenilebilir. Bu neden ile çok fazla çay ve çok fazla kahve tüketimi tansiyonu olan bireyler için zararlıdır. Çay ve kahve tüketimini tamamen sonlandırmak yerine yeteri kadar tüketmek önemlidir.

Kakao ve bitter çikolata: Tansiyonu düşüren en tatlı besinler arasında kakao ve bitter çikolata bulunmaktadır. Kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşmesini sağlayan kakao ve bitter çikolata makul ölçüde tüketilebilir. Fakat şeker hastalığı olan bireyler bitter çikolata tüketmemelidirler.