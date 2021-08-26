Yukatel Merkezefendi sabırsız

DENİZLİ, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, maratonun başlamasını iple çekiyor. İyi bir sezon ve iyi bir ligin kendilerini beklediğini söyleyen Başkan Veli Deveciler, taraftarlara kombine bilet alma çağrısında bulundu. Başkan Deveciler, "Ligin ilk haftasında Anadolu Efes'le karşılaşacağız. TBL şampiyonu ile Süper Lig ve hatta Euroleague şampiyonu ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile oynamak bizim için çok önemli. İyi bir kadro oluşturup, iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz. Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Süper Lig'in tüm dost kulüplerini Denizli’de ağırlamaktan onur duyacağımızı söylemek istiyorum" dedi. Deveciler, yönetim kuruluna da fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.