Konuk takım maçın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamladı. İkinci yarı çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, Gaziantep Basketbol devreyi 37-35 üstünlükle geçti. Üçüncü periyotta farkı açan konuk takım finale 62-50'lik avantajla girerken, müsabakayı da 16 sayı farkla galip tamamladı.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Polat Parlak (xx), Tolga Edis (xx)
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xxx) 21 , Emircan (x) 2, Serkan (xx), Hakan (x) 2, Thomas (x) 3, Upson (xx) 9, Lucas (xx) 9, Lomazs (xx) 6, Sestina (xx) 11
GAZİANTEP BASKETBOL: Robinson (xx) 6, Peterson (xxx) 20, İsmail Cem (xx) 5, Gulley (xxx) 13, Dusan (xx), Orhan (xx) 2, Leon Harun (xx), Kaba (xxx) 21, Doyle (xx) 13, Ahmet Furkan (xx)
1. PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 35-37
3. PERİYOT: 50-6