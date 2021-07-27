Yukatel Kayserispor yeni sezon formalarını tanıttı

Bir futbol takımının öncelikli hedefinin sahada mücadele edip puan almak olduğunu ancak bunun yanında sporun sosyal sorumluluğunun da bulunduğunu vurgulayan Gözbaşı, "Biz, sezon formalarımızı yarışma ile seçiyoruz. Geçen sene taraftarların tasarladığı Erciyes figürlü forma yarışmada birinci geldiği için onu kullanmıştık." diye konuştu.

Bu seneki yarışmada da iddialı tasarımların bulunduğunu aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bu yılki yarışmada finale kalan tasarımlardan biri çok önemli. Otizmin rengi olan mavinin üzerinde Selçuklu motiflerinin de yer aldığı formayı bu yıl kullanacağız. Bu formanın her satışında otizmli çocuklarımıza da destek sağlanmış olunacak. Geçen sene Erciyes Dağı’nı tanıttık, bu sene de tarihi değerlerimizden Selçuklu yıldızını öne çıkartmak istedik."

Törende klasik çubuklu forma iç saha, kırmızı ağırlıklı forma deplasman ve üzerinde Selçuklu yıldızı ile otizm simgesi bulunan mavi forma ise alternatif forma olarak tanıtıldı.

Törene katılan oyunculardan İlhan Parlak, büyük emeklerin verildiği formayı giymek için heyecanlandığını söyledi. İlhan, "Hem Selçuklu motifi hem de otizme farkındalığı düşünen başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaleci Doğan Alemdar ise "İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Umarım, başarılı bir sezon izletiriz." diye konuştu.

Törene Gözbaşı ve oyuncuların yanı sıra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Yoska, Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü ve bazı yöneticiler katıldı.

KAYSERİ (AA)