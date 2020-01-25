Atatürk Stadı'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği maç 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı 1. kategori 50, 2. kategori 40, 4. kategori 20, 5. kategori ve misafir tribünü 10 TL olarak satışa çıktı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini vurgulayan Mehmet Özdilek, Galatasaray ve Trabzonspor'la yüksek seviyede maçlar oynadık. Kupada turu geçebilirdik, Trabzonspor'a seri penaltılarla elendik. Ancak geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Antalyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklandık. Çıkışa geçip, hedeflediğimiz yerlerde olmak istiyoruz" dedi. Yeşil-siyahlılarda cezalı bulunmazken, Bergdich ve Mustafa'nın sakatlığı sürüyor.

BEN YOUSEF TAMAM

YUKATEL Denizlispor, Kasımpaşa’da forma giyen Tunuslu stoper Syam Ben Yousef ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Kasımpaşa’dan ikinci transferini yaptı. Önceki gün lacivert-beyazlı ekipten sol bek Özgür Çek’i kadrosuna katan Denizlispor, 31 yaşındaki Ben Yousef'in işini bitirdi. 31 yaşındaki oyuncunun kısa sürede kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar bu takviyeyle devre arası dönemde 4’üncü transferini yapmış oldu. Denizlispor Bodrum Belediyespor’dan Muhammet Özkal, Trabzonspor’dan Ogenyi Onazi ve Kasımpaşa’dan Özgür Çek’i kadrosuna katmıştı.

Denizlispor'un Antalyaspor muhtemel 11'i şöyle;

"Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Muhammet, Özgür, Onazi, Murawski, Sackey, Olcay, Sacko, Rodallega"

DHA