Süper Lig'de evinde Konyaspor'a tek golle mağlup olarak bu sezon ilk kez yenilen ve kalesinde ilk kez gol gören Yukatel Denizlispor'da muhteşem seri sona erdi. Geçen sezon şampiyon olduğu 1'inci Lig'de son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen, 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de de ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar, Konyaspor engeline takılarak 204 gün sonra sahayı boynu bükük terk etti. En son 24 Şubat 2019'da evinde Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Ege temsilcisinde teknik direktör Yücel İldiz, Konyaspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Her zaman kazanacağız diye bir şey yok" ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarı dengeli gitti. Karşılıklı pozisyonlarımız var. Beklenmedik gol yedik. Hamleler yaptık ama istediklerimizi gerçekleştiremedik" diye konuştu.

Hazır olmayan futbolcuların olduğunu belirten İldiz, "Ligde bu sezon ilk defa gol yedik. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi, rakibimiz üstümüze geldi ama ataklara çıkamadık. Son anlarda biraz baskı kurduk ancak şuursuz baskılardan bir şey çıkmaz. Konyaspor'u tebrik ederim. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bir pozisyon var; herkes 'bariz penaltı' diyor. VAR'da bakıldı mı bilmiyorum. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Denizlispor bu hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.