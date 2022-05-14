Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanan Samsunspor – İstanbulspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç mücadeleyi değerlendirdi. Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, forma şansı bulan bazı genç futbolculara taraftarların sabır göstermediğini belirterek, "Buraya kazanan bir takımın hocası olarak gelmek isterdim ama olmadı. Oyunu değerlendirirsek, 20 maçın üzerinde oynamış 7 oyuncudan eksik olarak sahaya çıktık. Sahaya çıkan futbolcular elinden gelenin iyisini yaptılar. Bazı oyunculara sabır gösterilmiyor. Ben bile rahatsız oldum. Samsun’da bu böyle. Memlekette bu yüzden hoca çıkmıyor. Kendi çocuklarımıza kredi az. Beklediğimiz bir oyundu. İstanbulspor bu ligin iyi takımı. Her sene hemen hemen aynı kadro ile oynuyorlar. Onları oynatmamak istedik. Bugünkü iyi tarafımız gol yememekti. Atamama durumumuz devam etti ama gol yemedik. Birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Lig bitti. Büyük marka ve futbol şehirleri düştü. Onların düşmesine üzüldük. Samsunspor’un çıkamaması da üzüntü verici. Bunlardan ders alacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-offta karşılaşacağımız takım bizim için fark etmiyor"

Ligin bittiğini ve play-off rakiplerini beklemeye geçtiklerini belirten Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Samsunspor ile ligin sonuna doğru oynadığımız maç berabere bitti. Bizim için play-off hazırlığı niteliğindeydi. Baktığımız sonuçlara göre play-off ve düşenler belli oldu. Bundan sonraki maçla rakibimizi bekliyoruz. Samsunspor gibi bir futbol kentini çocukluğumdan beri bilirim. Samsunspor’u gelecek sene Süper Lig ’de görmek isteriz. Bandırmaspor maçındaki sonuca göre gelecek takım bizim için fark etmiyor. Play-offta karşımıza çıkacak 3 takım da birbirinden kaliteli takımlar" diye konuştu.

İHA



