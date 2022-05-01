Yücel Uyar: Aradaki puan farkını kapatabilirdik

Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, "Ankaragücü'nün Süper Lig 'e çıkmasına sevindik ama bugünkü maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Aradaki puan farkını kapatabilirdik. Oyuna gelince arzulu iştahlı bir oyundu. Oyun istatistiklerine bakınca daha fazla pozisyona girmişiz. Kazanmayı daha çok isteyen bir takım vardı. Ama final paslarında son vuruşlarda yeterli başarıyı gösteremedik. Gayretimiz iyiydi. Hala bir şansımız var. Bakalım kalan üç maçta Samsunspor bu en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacak" diye konuştu.