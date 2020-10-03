Yücel İldiz: Zorlu deplasmanı kayıpsız atlattık

TFF 1. Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup eden Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, “Önemli bir haftayı böylesine zorlu bir deplasmanda kayıpsız atlattığımız için mutluyuz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Çünkü, Keçiörengücü sahasında son derece etkili olabilen, özellikle rakipler için sıkıntılı bir saha. Biz de yeni bir takımız. 17-18 tane oyuncu alan bir takım için kolay değil bu. Transferin son günlerinde 1-2 arkadaşımız gelecek. Ona göre kadro çalışmaları yapıyoruz. Oyunumuzun üzerine katarak gidiyoruz. Bugün oyunun ilk yarım saatinde istediklerimizi çok yapamadık. Rakibimiz sahaya alışkın olduğu için sahaya alışana kadar istediğimizi yapamadık. Özellikle ilk yarının son 20 dakikası ve oyunun ikinci yarısında oyun istediğimiz şekilde geçti. Çok pozisyona girdik. Çok pozisyonu harcadık. Ama 1 tanesini atabildik. Çok da pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Belki 1-2 taneydi. Genel olarak çok daha net kazanmamız lazımdı. Milli takım arası bize çok yarayacak diye düşünüyorum. Hem yapılanmayı tamamlamamız açısında hem de büyük Altay’ın hedefleri açsından önemli bir ara olacak. Önemli bir haftayı böylesine zorlu bir deplasmanda kayıpsız atlattığımız için mutluyuz” dedi.