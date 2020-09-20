Yücel İldiz: “Yeni takım olmanın sancılarını çekiyoruz

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, İstanbulspor karşısında aldıkları mağlubiyet ile ilgili, “Yeni takım olmanın sancılarını çekiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Altay deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyleyerek, “Kazanmak için geldik. İstediğimiz gibi başladık. Enteresan goller kaçırdık. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Pozisyon bulmakta zorlandık. İki tane kendi hatamızdan rakibe verdiğimiz topta gol yeyince enteresan bir müsabaka oldu. Gollerden sonra oyuncular gerildiler. Üretici olamadık. Oyunun sonunda gelen gol daha önce gelmeliydi. Yeni takım olmanın sancılarını çekiyoruz. Birkaç haftaya ihtiyacımız var demiştim ama buradan mağlubiyet beklemiyorduk. Özellikle savunma hatalarımızdan gol yeyince demoralize olduk. En kısa sürede telafi edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol / İSTANBUL (İHA) -