Yücel İldiz: Tesisler Wuhan gibydi

Yücel İldiz... Türk futbolunun emektar simalarından... Birçok meslektaşından büyük başarıları var. Sağda solda bunları anlatıp iş aramak yerine, hâlâ emeğe, çalışmaya ve gelişmeye önem veriyor. Karşılığını da her zaman aranan hoca olarak fazlasıyla alıyor. Ordu, Malatya ve Karabük (2) ile elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini de Türk futbolunun asırlık çınarı Altay’la eklemek için yola koyulmuş. Belki de en zorlu zamanda. Kovid 19’la da yarışarak... 67 yaşında yakalandığı Koronavirüs’ü yenen deneyimli hoca takımda yaşanan 34 vakanın üstüne bir de deprem kabusuyla sınav verdi. Şimdi dağılan, moral olarak çöken takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Türk futbolunun her yerinden virüs haberleri yayılırken mevzuyu en derinden hisseden takımın hocasıyla biz de bu dönüşümü konuştuk... Söz Yücel İldiz’de...

‘Evde değil tesiste kaldım’

“Bir sabah uyanıyorsunuz ve telefonunuza mesaj geliyor: Testiniz pozitif, bulunduğunuz yerden ayrılmayın! Her ne kadar sağlık durumunuz iyi olsa da bu insanda bir psikolojik çöküntüye neden olabiliyor. Önce 1 oyuncumuz, ardından 8... Sonra ben ve yardımcılarım ve toplamda 34 kişi. Tesislerimiz birden Wuhan’a döndü. Evime gidip kendimi izole edebilirdim ama kalıp hep beraber savaş vermemiz gerekiyordu. Bu bir psikolojik savaş gibi. Ayakta ve güçlü olmak zorundasınız. Takıma da o mesajı verdik. Sürekli oyuncularla telefonda konuştuk. Ekiple iletişim halindeydik. Takım olmak en zor zamanlardaki birlikteliği korumaktan geçer. Başkanıyla, yönetimiyle, personeliyle ve futbol takımıyla Altay Kulübü olarak bunu başardık.”

‘İdman yapmadan maça çıktık’

“Bu süreç bize iki maça mâl oldu. Telafi edeceğiz. Balıkesir maçına çıkarken oyuncularımızın karantinası bitmişti ama 8 futbolcumuz sadece tek idmanla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Sürecin getirdiği adaletsizliklerden biri de bu malesef, ancak şikayet etmiyoruz. Bunu da yeneceğiz.”

‘Gelişmek zorundayız’

“Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum... Sporun hem teorik hem de pratiğinde bulunduk uzun yıllar. Okul hayatımızda ve Köln Akademisi’nde kendimizi geliştirmek için edindiğimiz onca bilgiyi, yaşadığımız tecrübelerle birleştirdik. Bugün benimle çalışan ekibin, dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımızın tamamı alanında uzman akademisyenlerden oluşuyor. Başarı bir bütünlük ister. Kaç yaşında olursanız olun futbolun çağımızda gerektirdiklerine yetişmek zorundasınız, geri kalamazsınız. Yetişmek için de yapmanız gereken her zaman eğitime, bilime ve gelişime önem vermektir. Bu süreci de aşmak adına ekibimizle mental, fiziksel ve bilimsel tüm argümanları toparlayarak uygulamaya koyulduk.”

Karantina’dan depreme!

“Tam Kovid’i atlattık, karantinam bitti. İlk idmanıma çıkmaya hazırlanırken depreme yakalandık. Olduğum yerde kaldım. Tesiste masama tutunup depremin sona ermesini bekledim sakinlikle. Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Depremin ne olduğunu biliyoruz, daha önce de defalarca yaşadık, ancak yabancı oyuncularımızın birçoğu ve aileleri bunu hayatlarında ilk kez yaşadılar. Onların psikolojisi de zarar gördü bu durumdan. Tüm bunları onarmak, hatta yeniden inşaa etmek adına başkanımızın da sağladığı imkanlarla Antalya’da bir kamp organize ettik. Şu an lig Altay için yeniden başlıyor. Yönetimimize söz verdik, Altay’ı Süper Lig’e çıkaracağız. Kendime, ekibime ve tüm oyuncularıma güveniyorum. Antalya’da bu güveni hep beraber yeniden kazandık. Tüm takımın virüse yakalandığı, üstüne depremi yaşayan bir ekip olarak çok daha güçlü dönüp hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

‘Altyapıyla entegre takım’

“Altay altyapısı çok değerli. Gençlere çok önem veren Türkiye’nin en genç başkanlarından birine sahibiz. Doğru yönetilen köklü kulüplerin yeri Süper Lig. Altay’ın da altyapısıyla entegre bir ekip olarak Süper Lig vitrininde çok büyük işler yapacağına inanıyoruz.”

Tüpsüz 8-10 metre

Yücel İldiz, futboldan arta kalan zamanlarda dalış meraklısı. 67 yaşındaki teknik adam, tüpsüz 8-10 metreye dalarak ciğerlerini her zaman güçlü tutmasını bilmiş. Koronavirüs’ü yenmesinde bu sporcu yapısının da önemli faktör olduğu doktorlar tarafından belirtilmiş kendisine.

Kendisi 67 ekibi 36!

67 yaşındaki Yücel İldiz için dışarıdan, “Hadi koçum, aslanım” diye bağırarak başarılı oluyor diye sanabilirsiniz. Altay idmanında benim dikkatimi çeken ilk şey bu oldu. Eski futbolculardan değil, gencecik kariyer hedefleyen akademisyenlerden oluşan bir ekip. Yaş ortalaması sadece 36... Gençliğe, geleceğe ve gelişmeye önem verenler kazanır. Yücel İldiz’in bu planlaması örnek olur umarım.

Ömer Necati Albayrak



