Yücel İldiz: Kendimize dersler çıkaracağız

"Oyunun sonuna kadar yatıp kalkan bir rakibe karşı top oynamaya çalıştık"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek, “Buraya çok sıkıntılarla geldiğimizi herkes biliyor. Fakat bunların hiçbiri mazeret değil. Maçın skoru 3-1, çok enteresan bir müsabaka. Rakibimiz kalemize 3 kere geldi, getirmemeliydik. Maçı izlemeyen bunu bilemez. Oyunun sonuna kadar yatıp kalkan bir rakibe karşı top oynamaya çalıştık. Maalesef böyle bir skor ortaya çıktı. Çok hatalar vardı ama bundan kendimize dersler çıkaracağız. Biz oynamaya çalıştık ama yatarak, kalkarak oynatmamaya çalışan bir rakip ve buna maalesef hakem arkadaşımız buna gerekli müdahaleyi yapamadı. Bütün bunlara rağmen savunmamıza gelen 2-3 tane topu karşılamasını bilmeliydik. Milli takım arasını çok iyi değerlendirerek çok iyi bir Altay olarak sahalara dönmeyi düşünüyoruz” dedi.

İHA